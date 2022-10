Nightwish-Sängerin Floor Jansen an Brustkrebs erkrankt

Die niederländische Sängerin Floor Jansen (41) ist an Brustkrebs erkrankt. Das gab die Frontfrau der finnischen Symphonic-Metal-Band Nightwish auf ihrem Twitter-Account bekannt. Ihr Leben verlaufe in Wellen, mit Höhen und Tiefen, schreibt Jansen dort an ihre Fans. Nach vielen Hochs in den vergangenen Jahren habe sie nun eine neue Welle getroffen: «Keine gute. Ich habe Brustkrebs.»