Nightwish-Star Floor Jansen: Mit ihrer Familie macht sie keine Musik

In ihrem Berufsleben steht Floor Jansen auf den grossen Bühnen der Welt, liefert riesige Shows ab und begeistert ihre Fans. Privat geht es bei der Sängerin ruhiger zu: Mit ihrer Familie lebt sie in Schweden, umgeben von vielen Tieren. Dort findet sie die Balance zwischen Arbeits- und Privatleben: «Ich brauche genug Zeit, um allein und in der Natur zu sein», erklärt Jansen im Interview mit spot on news. «Dann kann ich meine Batterien aufladen und bin offen für alle Eindrücke aus der Welt um mich herum.»