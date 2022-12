Feiertag in Spanien und Finnland

Während der 6. Dezember in Deutschland lediglich als Gedenktag angesehen wird, ist er in Spanien und Finnland ein gesetzlicher Feiertag. In Spanien trat am 6. Dezember 1978 die neue Verfassung in Kraft, die sogenannte Dia de la Constitucion. In Finnland hingegen zelebriert man an diesem Tag die Unabhängigkeit vom russischen Reich. In Luxemburg nennt man den Nikolaustag Kleeschen, Kinder der Vor- und Grundschule haben dort am 6. Dezember frei.