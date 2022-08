Wann fühlen Sie sich selbst am schönsten?

Nilam Farooq: Ob ich mich schön fühle oder nicht, hängt definitiv damit zusammen, ob ich mich aktuell wohlfühle in der Situation oder dem Lebensabschnitt, in dem ich mich befinde. Das Gefühl kann auch vom einen auf den anderen Tag wechseln. Um mich wirklich schön zu fühlen, ist es mir grundsätzlich wichtig, dass ich mich morgens in Ruhe fertigmachen und dadurch Motivation für den anstehenden Tag gewinnen kann. Danach fällt es mir meist auch gar nicht schwer, mich schön zu fühlen - nicht in dem Sinne, dass ich vor dem Spiegel stehe und denke «wow, bin ich schön», sondern dahingehend, dass ich mich bereit fühle, gut durch den Tag zu gehen.