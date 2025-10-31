Nils Glagau: Der Ex-«Löwe» mit Herz und Haltung wird 50

Elf Staffeln im TV – und dann der Rückzug

Ab 2019 sieht ihn dann ganz Deutschland. «Die Höhle der Löwen» holt ihn als Investor an Bord. Und Glagau wird – leise, aber bestimmt – zum Liebling vieler Zuschauer und Zuschauerinnen. Nicht durch Effekthascherei, sondern durch Genauigkeit, Haltung und Empathie. Er investiert klug, bevorzugt in Start–ups aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Nachhaltigkeit. Was ihn besonders macht: Während andere Investoren oft entweder Zahlen oder Herz entscheiden lassen, bringt Glagau beides ins Spiel. Er hört zu, prüft, fragt nach – und geht Deals auch mal nicht ein, wenn ihm ein Detail nicht plausibel erscheint. Manche Fans nennen ihn wegen seiner blond–grauen Mähne und der einfühlsamen Herangehensweise den «stillen Löwen». Er ist für sie das Gegenteil des gebügelten BWLers, einer der zuhört.