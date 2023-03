Prinz Harrys (38) Skandal um ein Nazi-Kostüm soll angeblich in Staffel sechs der Netflix-Serie «The Crown» zum Thema werden. Das berichtet das britische Boulevardblatt «The Sun». Der vor drei Jahren in die USA ausgewanderte Sohn von König Charles III. (74) war im Jahr 2005 beim Besuch einer Party in der Aufmachung abgelichtet worden.