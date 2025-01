Nina Bott: Mit (fast) der ganzen Familie ins Dschungelcamp

Den Lernstoff, den Luna verpassen würde, muss sie sich in Australien selbstständig aneignen. Vor dem Abflug gibt es deshalb noch ein Gespräch mit den Mathe– und Deutschlehrerinnen. Zudem muss sie ein Tagebuch auf Englisch führen. Laut Nina Bott kann ihre Tochter den Stoff sich alleine wahrscheinlich schneller draufpacken als in der Schule. Down Under wird Luna zudem ein Praktikum bei einer Koala–Station machen.