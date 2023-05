Schauspielerin Nina Bott (45) ist verlobt. Im RTL-Magazin «Gala» sprach Annett Möller (44) sie in der Ausgabe von Samstag (6. Mai) auf den funkelnden Ring an ihrem Finger an. «Ist das ein Verlobungsring?», fragte die Moderatorin nach, was Bott nach kurzem Zögern bestätigte. Nach einer Umarmung der beiden Frauen erklärte Bott: «Ich will gar nicht wissen, was los ist, wenn ich nach Hause komme.»