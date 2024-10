Nina Dobrev und Shaun White haben sich verlobt.

Nina Dobrev ist vor allem durch ihre Rolle in der Serie «Vampire Diaries» bekannt und war von 2010 bis 2013 mit ihrem Co–Darsteller Ian Somerhalder (45) liiert. Shaun White begann seine Karriere als Snowboarder und Skateboarder bereits in jungen Jahren und wurde drei Mal Olympiasieger in der Halfpipe: 2006 in Turin, 2010 in Vancouver und 2018 in Pyeongchang. Vor der Beziehung mit Dobrev war er von 2013 bis 2019 mit Sängerin Sarah Barthel liiert.