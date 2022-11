Nina Gummich wird zu Alice Schwarzer: «Aufgeregter als vor Dates»

Der Zweiteiler erzählt vom Leben der in Wuppertal geborenen Alice Schwarzer, die Journalistin werden will, in den 1960er Jahren nach Paris zieht und dort lange mit ihrer ersten grossen Liebe Bruno Pietzsch (gespielt von Thomas Guenè) zusammenlebt. Sie engagiert sich in den 1970er Jahren in der französischen Frauenbewegung für Gleichberechtigung - insbesondere gegen die geltenden Abtreibungsgesetze - und arbeitet dabei auch mit den Karikaturisten der französischen Satirezeitschrift «Charlie Hebdo» zusammen. Im zweiten Teil (ab 21:45 Uhr) wird Schwarzer durch einen Fernsehauftritt mit der deutsch-argentinischen Antifeministin Esther Vilar (87, gespielt von Katharina Schüttler, 43) berühmt - und zu einer der am stärksten polarisierenden Persönlichkeiten in Deutschland. Ihre Gegner ziehen alle Register, aber sie macht weiter, feiert Erfolge als feministische Bestseller-Autorin und gründet schliesslich die Zeitschrift «Emma», in der sie Aktivismus und Journalismus vereinen kann...