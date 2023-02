Nina Hoss: So sehr hat Philip Seymour Hoffman ihr Leben verändert

Diese Eigenart schaute sich Nina Hoss von Philip Seymour Hoffman ab

Eine Eigenart von Hoffman habe sie sich für ihre Karriere abgeschaut: «Er ging nach jeder Szene an den Monitor und hat sich den Dreh vorspielen lassen.» Wenn er zurückkam, habe Hoffman dann kleine Veränderungen an seinem Spiel vorgenommen. So habe er sich kontinuierlich verbessert. Bis heute würde sie diese Technik - zwar nicht bei jeder Szene, aber ab und an - selbst anwenden. Wenn ein Regisseur ihr das nicht erlauben würde, würde sie sagen: «Philip Seymour Hoffman hat das auch so gemacht, also trete zurück.»