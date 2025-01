Nine Inch Nails: Band kündigt nach Leaks Welttournee an

Nine Inch Nails wollten die Tour–Ankündigung offenbar zurückhalten, während in Los Angeles, wo Reznor lebt, die fürchterlichen Feuersbrünste wüten, denen schon 24 Menschen zum Opfer gefallen sind. Daher heisst es weiter in dem Post: «Wir alle beobachten die Verwüstung, die sich in Kalifornien abspielt, und haben unsere Ankündigung angehalten, während die Menschen versuchen, mit all dem fertig zu werden, was passiert.»