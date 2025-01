Nine Inch Nails: Welttournee führt Band 2025 auch nach Deutschland

Tour–Abschluss in Los Angeles

Am 1. Juli performen Nine Inch Nails dann das zweite und nach derzeitigem Stand letzte Deutschlandkonzert der «Peel It Back Tour» in Berlin. In Polen und Spanien sind weitere Festivalauftritte geplant, bevor der europäische Teil der Konzertreihe am 12. Juli in Oeiras in Portugal beim NOS Alive Festival endet.