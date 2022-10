«Ninja Warrior Germany - Promi-Special»: Diese Stars sind dabei

Auch in diesem Jahr treten wieder 20 Promis in einer Sonderausgabe der beliebten RTL-Show «Ninja Warrior Germany» für den guten Zweck an. Am Sonntag, den 30. Oktober 2022, strahlt RTL um 20:15 Uhr (auch bei RTL+) das «Ninja Warrior Germany - Promi-Special» aus. Bei dem Sport-Format dabei sind in dieses Mal der Schweizer Sänger Luca Hänni (28), Reality-TV-Star Elena Miras (30) und der Musiker «Evil» Jared Hasselhoff (51), wie der Sender bekannt gab.