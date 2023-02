Nino de Angelo: Schlagersänger kündigt Deutschland-Tour an

Schlagersänger Nino de Angelo (59) geht zum ersten Mal auf eigene Deutschland-Tournee. Zwischen Ende September und Mitte Oktober 2023 stehen zunächst elf Termine auf dem Tour-Plan, weitere Daten sollen folgen. Das wurde am heutigen Tag per Pressemitteilung bekannt gegeben. De Angelos «Von Ewigkeit zu Ewigkeit»-Tour beginnt am 30. September in Fulda. Am 2. Oktober steht ein Konzert in Stuttgart an, bevor der Sänger am 6. Oktober in München sowie am 11. Oktober in Berlin Halt macht. Tour-Abschluss ist nach derzeitigem Stand am 15. Oktober in Regensburg. Die Tickets sind ab sofort im Handel erhältlich.