Nino de Angelo verlegt seine Hochzeit auf nächstes Jahr

An seinem 60. Geburtstag sollte es eigentlich laut des Berichts so weit sein. In Las Vegas wollten Nino de Angelo und Simone demnach am 18. Dezember heiraten. Der Sänger bestätigt jedoch, dass die Hochzeit zumindest vorerst nicht stattfinden wird. «Bei der derzeitigen angespannten Weltlage möchte ich es wirklich vermeiden, in ein Flugzeug zu steigen», begründet er die Entscheidung. «Da feiere ich lieber mit meiner Simone in Italien und verschiebe die Hochzeit auf nächstes Jahr.»