Nintendo Switch 2: Das Warten hat endlich ein Ende

Daneben veröffentlicht Nintendo unter anderem jeweils eine sogenannte «Nintendo Switch 2 Edition» der beliebten Abenteuer–Hits «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» und «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom». Die «Nintendo Switch 2 Welcome Tour», die neue Funktionen der Konsole näher bringt, sieht man beim Hersteller laut Angaben auf der Webseite hingegen eher als «eine Art interaktive Ausstellung».