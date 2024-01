Nintendo Switch 2: Die wichtigsten Gerüchte zur Konsole

Als Release erscheint den Beobachtern der Wirtschaftswelt das Weihnachtsgeschäft 2024 wahrscheinlich, manche Gerüchte fassen bereits den September ins Auge. Ob und wie deutlich Nintendo beim Preis unter 400 Euro bleiben kann, wird sich dann ebenfalls zeigen müssen – Beobachter der Branche halten dies für den Zielpreis der Japaner. Dafür, dass die Konsole tatsächlich in den Startlöchern steht, gibt es ausserdem einen indirekten Hinweis von der letzten Games Developers Conference: In deren grosser «State of the Industry»–Umfrage gaben 240 unterschiedliche Entwickler an, an Spielen für den Switch–Nachfolger zu arbeiten.