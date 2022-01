Nipplegate: Janet Jackson ist Justin Timberlake nicht mehr sauer

Janet Jackson (55) räumt derzeit in einer neuen Dokumentation auf dem US-Sender A&E mit einigen Mythen ihrer Vergangenheit auf. In der letzten der beiden Folgen spricht die Schwester von Michael Jackson (1958-2009) ausführlich über die Nipplegate-Affäre aus dem Jahr 2004. Sie sei Justin Timberlake (40) deswegen nicht mehr sauer. Ihr Kollege entblösste damals während ihres gemeinsamen Live-Auftritts in der Super-Bowl-Pause mit einem gekonnten Griff vor Millionenpublikum eine ihrer Brüste.