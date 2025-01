No-Angels-Star Sandy Mölling bangt um Haus in Los Angeles

«Das Feuer kommt auch bei uns näher. Es ist noch ein Feuer ausgebrochen», sagt sie in einer Instagram–Story. «Jetzt hat es in Bell Canyon angefangen. Das ist keine 15 Kilometer von uns.» Sie hoffe, «dass sich das nicht ausbreitet und auch nicht in unsere Richtung kommt, sondern in den Bergen bleibt». Dennoch packe ihr Ehemann schon für den Notfall zusammen. Falls die Familie also fliehen müsse, ist alles vorbereitet. Es habe bereits Evakuierungsanweisungen für ihre Gegend gegeben, die jedoch anschliessend wieder zurückgenommen worden seien, so Mölling.