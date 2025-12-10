No Angels und mehr: Diese Stars liefern die Weihnachtsalben 2025

Auch in diesem Jahr nutzen zahlreiche Künstlerinnen und Künstler die Adventszeit, um neue Musik zu veröffentlichen. Die Weihnachtssaison 2025 bringt eine Vielzahl an Alben, die von traditionellen Interpretationen bis hin zu modernen Pop–Produktionen reichen.
No Angels
«Nach so vielen Jahren ist es endlich soweit: Wir haben endlich ein Weihnachtsalbum, und das sogar mit Big–Band–Sound», verkündeten die No Angels auf ihrem Instagram–Account. Das Werk sei durch die Zusammenarbeit «mit einem wunderbaren Symphonieorchester, arrangiert und aufgenommen in Bulgarien» entstanden.
Die Band veröffentlichte am 21. November ihr erstes Weihnachtsalbum mit dem Titel «It's Christmas». Zur Feier der Veröffentlichung plant die Band erst im kommenden Jahr ein Konzert. Am 18. Dezember 2026 in der Uber Eats Music Hall in Berlin sollen die neu arrangierten Versionen bekannter Weihnachtsklassiker wie «Santa Claus Is Coming to Town», neu interpretierte Lieblingslieder sowie drei neue Titel auf die Bühne gebracht werden.
Kylie Minogue
Die australische Pop–Ikone Kylie Minogue (57) veröffentlichte am 5. Dezember «Kylie Christmas (Fully Wrapped)». Zum zehnten Jubiläum ihres Weihnachtsalbums präsentiert Minogue eine erweiterte Version, die als «funkelnde Sammlung zeitloser, glanzvoller Weihnachtstitel» beschrieben wird. Das Album vereint beliebte Klassiker wie «Santa Baby» oder «It's the Most Wonderful Time of the Year». Ergänzt wird die 2025er–Ausgabe durch vier neue Songs: «Hot in December», «This Time of Year», «Office Party» sowie «XMAS». «Es hat unglaublich viel Spass gemacht, Kylie Christmas zehn Jahre später noch einmal aufleben zu lassen», erklärte Minogue. «Fully Wrapped hat mir die Gelegenheit gegeben, vier neue Songs zu schreiben und aufzunehmen – mit ein bisschen zusätzlichem Glanz.»
Chris Rea
Chris Rea (74) veröffentlichte am 28. November sein neues Werk «The Christmas Album», das erstmals vollständig dem Thema Weihnachten gewidmet ist. Das Album umfasst acht Titel und vereint Stücke aus verschiedenen Phasen seines Schaffens, die sich mit der Weihnachtszeit befassen. Eröffnet wird die Veröffentlichung von Reas bekanntestem Weihnachtssong «Driving Home For Christmas», der zugleich in seiner ursprünglichen Originalversion von 1986 das Album abschliesst.
Pentatonix
Auf sie ist zum Fest Verlass: Die US–amerikanische A–cappella–Gruppe Pentatonix veröffentlichte bereits im Oktober ihr achtes Weihnachtsalbum mit dem Titel «Christmas in the City». Das Album vereint eigene Kompositionen, Neuinterpretationen klassischer Weihnachtstitel sowie medleyartige Arrangements. Musikalisch soll das Werk die Atmosphäre einer spontanen Reise in ein verschneites New York zur Weihnachtszeit einfangen – inspiriert von den Lichtern, Klängen und Eindrücken der festlichen Stadt. Zu den Titeln gehören der gleichnamige Song «Christmas in the City» sowie die bereits zuvor erschienene Single «Bah Hum Bug».
Jonas Brothers
Die Jonas Brothers sind dieses Jahr ganz besonders in Feststimmung: Die Band veröffentlichte Mitte November mit «A Very Jonas Christmas Movie» einen neuen Weihnachtsfilm sowie den dazugehörigen Soundtrack. Der Film erzählt die Geschichte der drei Brüder Kevin, Joe und Nick Jonas, die versuchen, rechtzeitig von London nach New York zu gelangen, um Weihnachten mit ihren Familien zu feiern. Der begleitende Soundtrack umfasst zehn Titel und erschien inklusive der Vorabsingle «Coming Home This Christmas» mit Saxofonist Kenny G.
Deutsche Stars im Weihnachtsfieber
Auch die deutschen Musiker steuern dieses Jahr wieder weihnachtliche Hits bei. Vanessa Mai veröffentlichte den Track «Christmas in this Room», Leony und Giovanni Zarrella die Weihnachtssingle «Home To Me». Ramon Roselly veröffentlichte mit «Weihnachten wie damals» sein erstes Weihnachtsalbum und Semino Rossi mit «Blanca Navidad – Weisse Weihnacht» sein neues besinnliches Werk. Auf «Winterwunder mit den Stars» haben sich gleich mehrere Stars zusammengetan. Auf dem Album mit 19 Songs sind unter anderem Anna–Carina Woitschack, Mark Keller, Ross Antony, Marianne Rosenberg, Oli.P und Jay Khan zu hören.