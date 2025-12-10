No Angels und mehr: Diese Stars liefern die Weihnachtsalben 2025

Kylie Minogue

Die australische Pop–Ikone Kylie Minogue (57) veröffentlichte am 5. Dezember «Kylie Christmas (Fully Wrapped)». Zum zehnten Jubiläum ihres Weihnachtsalbums präsentiert Minogue eine erweiterte Version, die als «funkelnde Sammlung zeitloser, glanzvoller Weihnachtstitel» beschrieben wird. Das Album vereint beliebte Klassiker wie «Santa Baby» oder «It's the Most Wonderful Time of the Year». Ergänzt wird die 2025er–Ausgabe durch vier neue Songs: «Hot in December», «This Time of Year», «Office Party» sowie «XMAS». «Es hat unglaublich viel Spass gemacht, Kylie Christmas zehn Jahre später noch einmal aufleben zu lassen», erklärte Minogue. «Fully Wrapped hat mir die Gelegenheit gegeben, vier neue Songs zu schreiben und aufzunehmen – mit ein bisschen zusätzlichem Glanz.»