No Doubt: Band kündigt für 2026 Konzerte in Las Vegas an

Erst beim Coachella–Festival des vergangenen Jahres stand die Band wieder gemeinsam auf der Bühne, spielte zwei umjubelte Sets. In einem Interview mit «NME» sprach Stefani über die Reunion bei Coachella. «Die Sache mit No Doubt war total verrückt. Es ist nicht so, dass wir beschlossen hätten, nichts mehr miteinander zu machen oder nicht mehr zusammen abzuhängen oder miteinander zu reden. Das Leben hat einfach seinen Lauf genommen.»