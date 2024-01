No Doubt feiern beim Coachella Festival ihr Comeback

An zwei Wochenenden im April findet auch in diesem Jahr wieder das schillernde Coachella Festival im gleichnamigen Tal in Kalifornien statt. Inzwischen haben die Veranstalter das namhafte Line–up bekannt gegeben. Vor allem eine Ankündigung sorgt dabei für Aufsehen: So wird die Band No Doubt, mit der Musikerin Gwen Stefani (54) vor rund 30 Jahren und dank Hits wie «Don't Speak» und «Just a Girl» weltberühmt wurde, ihr Bühnen–Comeback feiern.