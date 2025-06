«No Kings»: Hollywood demonstriert gegen Trump und seine Politik

Während in Washington D.C. am Samstag ein militärisches Spektakel zum 250. Jubiläum der US–Armee stattfand – zufällig am gleichen Tag wie der 79. Geburtstag von US–Präsident Donald Trump – gingen im ganzen Land Tausende Menschen auf die Strasse. In Städten wie Los Angeles, New York City und San Francisco protestierten sie unter dem Motto «No Kings» gegen Trumps autoritären Politikstil, den wachsenden Demokratieabbau und sendeten eine klare Botschaft: Die USA brauchen keine Könige.