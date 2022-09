Anfang September verkündete ProSieben, dass die diesjährige Herbststaffel der beliebten Show «The Masked Singer» am 1. Oktober starten wird. Nun sind auch die ersten Masken bekannt: Wie der Sender in einer Mitteilung schreibt, werden No Name, Das Walross und Der Brokkoli auf der Bühne performen. Welche Promis unter den Kostümen stecken, wird wieder für grosses Rätselraten sorgen.