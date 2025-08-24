Noah Cyrus: Schwester Miley ist «ein grossartiges Vorbild»

«Ich habe [ihre frühe Karriere] wirklich aus der Perspektive einer Schwester und als Kind gesehen. Als sie mit ‹Hannah Montana› fertig war, konnte ich noch nicht einmal Auto fahren», berichtet Cyrus in dem Interview. Schon früh habe sie dadurch verschiedene Situationen beobachtet, die sie sich für die Zukunft merken wollte, um zu wissen, wie sie damit umgehen würde. «Ich hatte also ein grossartiges Vorbild dafür, wie das alles funktioniert», so Cyrus, die selbst seit rund zehn Jahren in der Musikbranche tätig ist. Um Rat habe sie ihre Schwester jedoch nie gefragt.