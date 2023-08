Noah Schnapp verdankt «Stranger Things»-Rolle sein Coming-out

«Er ist schwul und er liebt Mike.» In einem Interview mit «Vanity Fair» sprach Noah Schnapp (18) im Sommer 2022 aus, was Fans von «Stranger Things» schon lange ahnten. Seine Figur Will hegt Gefühle für seinen besten Freund Mike, gespielt von Finn Wolfhard (20). Vorher hatte sich Noah Schnapp bei Fragen nach Wills Sexualität nie wirklich festlegen wollen.