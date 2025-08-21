«Nobody 2»: Bob Odenkirk verdankt sein Leben einer Rolle als Killer

«Eines der Dinge, die mich gerettet haben, war, dass ich trainiert hatte», verriet Odenkirk dem «Business Insider» später. «Weil ich in guter Form war, erweitern sich einige der anderen Venen um das Herz herum. Mir wurde gesagt, dass während der Wiederbelebung mehr Blut zu meinem Herzen fliessen konnte, weil diese Venen durch das viele Training einfach ein wenig grösser waren.» Womöglich rettete ihm ausgerechnet die Rolle als Killer also das Leben.