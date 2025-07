Noch diese Woche: Chappell Roan kündigt neue Single an

Die Künstlerin, die im vergangenen Jahr mit Songs wie «HOT TO GO!» oder «Pink Pony Club» zur queeren Popikone avancierte, verkündete die Neuigkeit via Instagram mit einem Bild, das sie mit wallendem Haar – eine Ästhetik, die sich bereits durch die visuelle Inszenierung der letzten Wochen gezogen hat. Dazu schrieb sie schlicht: «The Subway out July 31 8pm EST.»