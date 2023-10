Noch-Ehemann Sam Asghari verteidigt Britney Spears

So verteidigt er seine Noch–Frau

Nicht nur mit seiner Rückkehr ins Rampenlicht als Neu–Single machte Asghari am Wochenende auf sich aufmerksam. Er kommentierte auch einen Instagram–Beitrag von Donald Trump Jr. (45), dem Sohn des ehemaligen US–Präsidenten Donald Trump (77). Der hatte Bilder von Britney Spears gepostet: Das eine zeigt die Sängerin vor vielen Jahren in der Hochzeit ihrer Karriere und ist mit «Amerika unter Trump» beschrieben, das andere zeigt die Sängerin bei ihrem viel diskutierten Messertanz vergangene Woche. Dazu hiess es «Amerika unter Biden». Wie «Page Six» berichtete, markierte Asghari in einer inzwischen gelöschten Instagram–Story den Geschäftsmann und schrieb dazu: «Es ist nicht in Ordnung, ein Tyrann zu sein.»