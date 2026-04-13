Noch ein Baby? Dieter Bohlen überrascht Carina

Vom Schlauchboot zum Standesamt

Einen klassischen Heiratsantrag hat es zwischen den beiden nie gegeben – zumindest keinen von Dieters Seite. «Es kam ja nie ein Antrag. Irgendwann hat man nicht mehr daran gedacht», erinnert sich Carina im Gespräch. Also nahm sie im vergangenen Sommer während eines Mallorca–Urlaubs das Ruder wortwörtlich selbst in die Hand: Während einer Ausfahrt im Schlauchboot stellte sie Dieter die entscheidende Frage.