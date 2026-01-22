Noch ein Rekord: Taylor Swift in Songwriters Hall of Fame aufgenommen

Geschichte schreiben ist für sie Alltag

Für Taylor Swift ist der Eintrag in die Hall of Fame nur ein weiterer Punkt auf einer langen Liste von Errungenschaften. Erst im Oktober 2025 bewies sie mit ihrem Album «The Life of a Showgirl» einmal mehr ihre Ausnahmestellung. Der Sängerin gelang damit ein historischer Doppelschlag in Deutschland: Sowohl das Album als auch die Single «The Fate of Ophelia» eroberten gleichzeitig Platz eins der Charts – ein Kunststück, das zuvor keinem internationalen Solo–Act gelungen war. Ausserdem stiegen acht Songs gleichzeitig in die Single–Top–Ten ein, auch das hatte es nie zuvor gegeben.