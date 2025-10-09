«Noch nicht einmal Halbzeit»: Haben Oasis einen geheimen Konzertplan?

Mit nur wenigen Worten scheint Liam Gallagher (53) das anzudeuten, was sich zahlreiche internationale Fans gewünscht haben dürften. Aktuell sind auf der Homepage von Oasis noch 13 anstehende Konzerte vermerkt, weitere scheinen aber schon geplant zu sein.
Anfang Juli spielte er im walisischen Cardiff mit seinem Bruder Noel Gallagher (58) das sehnlichst erwartete Auftaktkonzert zur Reunion–Tournee von Oasis. Fast 30 Konzerte haben sie im Rahmen der Tour seither gegeben. Die Britpop–Legenden machten unter anderem Halt in Manchester, London, Los Angeles und Toronto. Ende Oktober geht es laut aktuellem Plan weiter nach Seoul und Tokio, es folgen Melbourne oder auch Sydney und Buenos Aires im November.
Fans sollen mal chillen
Doch das dürfte noch nicht alles gewesen sein. Auf die Frage eines Fans, warum es der Song «The Hindu Times» nicht auf die Setlist geschafft habe, entgegnet Liam Gallagher auf der Social–Media–Plattform X: «Chill, Winston. Es ist noch nicht einmal HALBZEIT. Es ist eine Tour mit zwei Hälften.»
Offiziell haben Oasis bislang aber noch keine weiteren Konzerte angekündigt. Wann es so weit sein könnte, ist unklar. Auch wo die Band zusätzliche Gigs spielen könnte, ist damit noch nicht bekannt. Es dürfte aber möglich sein, dass die Gruppe noch nach Europa kommen möchte – und vielleicht auch in Deutschland auftreten könnte.
Auf der Tour sind Oasis bisher nur in Grossbritannien, Irland und Nordamerika zu sehen gewesen. Stopps in Asien, Südamerika und Australien sind – wie bereits erwähnt – schon offiziell geplant.