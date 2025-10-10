«Noch nicht einmal Halbzeit»: Haben Oasis einen geheimen Konzertplan?

Offiziell haben Oasis bislang aber noch keine weiteren Konzerte angekündigt. Wann es so weit sein könnte, ist unklar. Auch wo die Band zusätzliche Gigs spielen könnte, ist damit noch nicht bekannt. Es dürfte aber möglich sein, dass die Gruppe noch nach Europa kommen möchte – und vielleicht auch in Deutschland auftreten könnte.