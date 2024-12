«Noch nie so vermisst»: Wayne Rooneys Liebesbrief ins Dschungelcamp

Wayne Rooney (39) schickt emotionale Grüsse ins Dschungelcamp. Seine Frau Coleen (38) ist gerade für «I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!» in Australien, dem britischen Original von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Am Sonntagabend stand die auch aus der deutschen Version bekannte Tradition an, dass die Kandidaten Briefe aus der Heimat empfangen.