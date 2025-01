Noch vor dem Start von Staffel 3: «The White Lotus» wurde verlängert

Im Fall der dritten Staffel, die hierzulande ab dem 17. Februar via Sky und Wow auf Abruf bereitstehen sowie linear bei Sky Atlantic (20:15 Uhr) zu sehen sein wird, verschlägt es die Urlauber nach Thailand. In Staffel eins der rabenschwarzen Gesellschaftssatire war Hawaii, in Staffel zwei Sizilien der Ort des Geschehens.