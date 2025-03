Nockherberg 2025: Seltener Auftritt von Ottfried Fischer

Selten, aber doch in regelmässigen Abständen verlässt Kabarettist und Schauspieler Ottfried «Otti» Fischer (71) seine niederbayerische Heimat Passau, um in München ein Kultur–Highlight nach seinem Geschmack zu besuchen. Neben dem Filmfest München und dem Bayerischen Kabarettpreis zieht es ihn auch zum Politiker–Derblecken im Rahmen der traditionellen Salvatorprobe am Nockherberg.