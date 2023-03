Nockherberg: Ottfried Fischer lässt sich «Derblecken» nicht entgehen

Zahlreiche deutsche Prominente und Politiker wollten sich am 3. März die traditionelle Starkbierprobe am Münchner Nockherberg nicht entgehen lassen, ist das althergebrachte «Derblecken» doch ein Pfeiler im Terminkalender vieler. Erstmals seit 2019 konnte es nun wieder in herkömmlicher Form stattfinden, inklusive Fastenrede von Maxi Schafroth und Singspiel.