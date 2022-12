Noel Gallagher bezeichnet sich selbst als Hochstapler

In einer neuen Episode der «First And Last»-Serie von BBC Sounds sagte der Musiker: «Ich bin ein Hochstapler aus einer Sozialsiedlung... Ich habe keine Ahnung, was ich tue.» Er mache alles nur nach Gefühl, erklärte der Sänger und Gitarrist weiter. «Ich hatte niemals auch nur eine einzige Musikstunde in meinem Leben.» Dafür hat der weltberühmte Musiker auch seine eigene Erklärung: «Es ist nicht so, dass ich nicht daran glaube, aber wenn dir jemand etwas beibringt, dann setzt du nur das um, was du von ihm gelernt hast.»