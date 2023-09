Noel Gallagher: Das steckt hinter seinem Streit mit Adele

In einer erneuten Podcast–Session mit Matt Morgan legte der Musiker nun den Hintergrund seiner verbalen Attacke gegen Adele genauer dar. Dort stellte er erst einmal klar, dass er in seinem Leben noch nie von sich aus eine Streiterei vom Zaun gebrochen habe. «Es war immer eine Reaktion darauf, dass irgendein verdammter Idiot einen Streit angefangen hat», so Gallagher.