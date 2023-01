Noel Gallagher und Sara MacDonald wollen sich scheiden lassen

Noel Gallagher (55) und seine Frau, Sara MacDonald (51), haben sich getrennt. Nach zwölf gemeinsamen Ehejahren wollen sich der Oasis-Star und die Schottin scheiden lassen. Das hat ein Sprecher der beiden am 13. Januar «Mail Online» bestätigt. Dem Bericht zufolge soll Gallagher bereits aus der gemeinsamen Villa in South Downs in Hampshire ausgezogen sein.