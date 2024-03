«Nomadland» feiert Free-TV-Premiere: Heimat ist überall und nirgendwo

Manch ein Zuschauer wird «Nomadland» als todtraurigen, deprimierenden Film wahrnehmen. Andere als hoffnungsvolle und aufrüttelnde Botschaft verstehen. Denn je nach eigener Lebensphilosophie überwiegen für die einen die positiven, für die anderen die negativen Momente. Etwa, wenn Fern bei Eiseskälte bibbernd in ihrer viel zu dünnen Decke den Sonnenaufgang herbeisehnt oder schwitzend ihr Geschäft in einen Eimer verrichtet. Dem entgegen stehen kraftvolle Szenen wie jene, in der Fern ihre Geschichte mit einem anderen Nomaden teilt und er ihr erklärt, dass für sie fortan ein «Auf Wiedersehen» nie mehr ein «Lebwohl» sein wird – denn früher oder später begegnet man sich auf der Strasse immer wieder.