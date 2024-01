Nominierung für Goldene Himbeere: Der Absturz von Russell Crowe

Mittlerweile pendelt Russell Crowe zwischen Hauptrollen in besseren B–Movies («Unhinged», «The Pope's Exorcist») und – seltener – Nebenrollen in grossen Filmen wie «Thor: Love and Thunder». Nun steht nach Thor die nächste Marvel–Verfilmung an, eine grössere Schurkenrolle in «Kraven the Hunter» (ab August 2024). Aber auch Superheldenfilme befinden sich mittlerweile auf dem absteigenden Ast.