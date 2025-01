Nominierungen für die WGA Awards enthüllt

Was ist WGA?

Die Gewinner der WGA werden am 15. Februar bei gleichzeitigen Zeremonien in New York im Edison Ballroom und in Los Angeles im Beverly Hilton Hotel bekannt gegeben. Der Writers Guild of America Award würdigt seit 1949 in verschiedenen Kategorien herausragende schriftstellerische Leistungen in Film, Fernsehen, Streaming, Nachrichten, Radio und Werbung.