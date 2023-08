«Normal People»-Star Paul Mescal nervt Interesse an seinem Privatleben

Eigentlich läuft im Leben des irischen Nachwuchs-Schauspielers Paul Mescal (27) alles bestens: Im Jahr 2020 feierte er mit seiner Hauptrolle in der Hulu/BBC-Serienadaption des Romanes «Normal People» von Sally Rooney (32) seinen grossen Durchbruch. In der Folge hagelte es Nominierungen, unter anderem im Rahmen der Primetime-Emmy-Verleihung 2020 und für den British Television Award. Für sein Mitwirken in dem Film «Aftersun» erhielt er im Jahr 2023 sogar eine Oscar-Nominierung. Sein nächster Coup bestand darin, sich die Hauptrolle in Ridley Scotts (85) Filmfortsetzung «Gladiator 2» zu sichern, für die er derzeit in Marokko vor der Kamera steht.