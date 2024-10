North West würde Paparazzi am liebsten verklagen

Ihr Lieblingsfach ist Latein

Auch in anderen Antworten zeigt sich die Elfjährige als besonderes Kind. So gibt sie Gurken mit Salz als ihr Lieblingsessen an, Japan als ihr liebstes Reiseland und Latein als ihr Lieblingsfach. Nur die Frage, was sie einmal werden will, wenn sie gross ist, kann West nicht beantworten –«denn ich mache schon viele Dinge, die ich später einmal machen möchte. Ich möchte jetzt einfach meine Karrieren verfolgen.»