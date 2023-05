Norwegens König Harald V. (86) wurde am Montag aus dem Krankenhaus entlassen. Das teilte das Königshaus mit. Im Rikshospitalet musste er wegen einer Infektion behandelt werden. Der 86-jährige Monarch wurde vor etwa einer Woche in die Klinik in Oslo eingeliefert. Welche Art von Infektion er hatte, gab der Palast nicht bekannt. Ob der König am Mittwoch (17. Mai) an Veranstaltungen zum norwegischen Nationalfeiertag teilnehmen wird, steht offenbar noch nicht fest.