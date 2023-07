Norwegens künftiger König Haakon feiert 50. Geburtstag

Die Zukunft der Königsfamilie

Das norwegische Königshaus kann trotz aller Probleme optimistisch in die Zukunft blicken. Wenn Haakon König wird, weiss er mit seiner Tochter eine würdige Thronfolgerin an seiner Seite. Die junge Frau hat gerade das Abitur an der staatlichen Elvebakken High School in Oslo gemacht. Auf der offiziellen Instagram-Seite des Königshauses zeigten sich Haakon und Mette-Marit am 20. Juni stolz mit ihrer Tochter an ihrem letzten Schultag. Dazu hiess es: «Prinzessin Ingrid Alexandra markierte heute Abend das Ende ihrer 13-jährigen Schulzeit.» Alle Absolventen der Schule hätten sich im Konzerthaus von Oslo für eine festliche Aufführung versammelt. «Das Kronprinzenpaar war anwesend, um mit der Prinzessin zu feiern.» Nach den Sommerferien wird sie eine Stelle als Schulassistentin und Umwelthelferin übernehmen und später ihren Wehrdienst antreten, wie die Familie bekannt gab. Ob sie den auch bei der Marine absolvieren wird, wie einst ihr Vater?