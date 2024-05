Norwegens Prinzessin Ingrid Alexandra überrascht zum Nationalfeiertag

In Norwegen wird am 17. Mai die Unterzeichnung der Verfassung aus dem Jahr 1814 gefeiert. In dem skandinavischen Land wird der Festtag vor allem für Familien zelebriert: Überall im Land finden an diesem Tag Kinderumzüge statt. Norwegerinnen und Norweger tragen an diesem Tag ihre Bunader – die traditonelle norwegische Tracht. Muster und Farben weisen dabei auf die geografische Herkunft oder die Vorfahren einer Person hin.